Дело о казахстанском корабле "Буран": суд изменил свое решение

Кроме того, суд отказал Комитету о ликвидации ракетно-космической компании "Байконур" в части взыскания с РКК "Байконур" 14 млрд тенге.

В начале этого года Комитет госимущества и приватизации Казахстана проиграл суд по делу о корабле "Буран". Тогда суд отказался ликвидировать частную ракетно-космическую компанию "Байконур" и возвращать орбитальный корабль государству. Но Комитет настаивает на том, что "Буран" должен принадлежать Казахстан, и обжаловал решение. Сегодня суд удовлетворил жалобу лишь частично, передает zakon.kz.

В 2019 году Комитет госимущества и приватизации подал иск на ракетно-космическую компанию "Байконур". Основным требованием Комитета была ликвидация компании "Байконур", поскольку нынешнему владельцу она якобы досталась с нарушениями. Комитет просил также взыскать у этой компании в пользу государства корабль "Буран" и сумму в 14 миллиардов тенге. Макет корабля Казахстан планировал использовать в музейных экспозициях.

Ответчиками были гендиректор "Байконура" Даурен Муса, а также Николай Коваленко и Владимир Ширин. Кроме того, ответчиками были республиканское госпредприятие на ПХВ "Инфракос" и российская "Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева".

В процессе также участвовали третьи лица: Нацбанк Казахстана и Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития.

12 февраля этого года суд вынес решение по делу в пользу компании "Байконур". То есть Комитет госимущества проиграл суд.

Сегодня, 11 августа, стало известно, что Комитет подал на апелляцию.

Стороны остались при своих позициях. Комитет по-прежнему требовал ликвидировать компанию "Байконур" и взыскать корабль "Буран" вместе с 14 млрд тенге.

Гендиректор ракетно-космической компании настаивал на своей позиции.

Судебные тяжбы длятся более трех лет. Я не участвовал в приватизации, а взял предприятие с большими долгами. Я выкупил и спас предприятие от ликвидации, ваша честь. И это произошло, когда хотели уничтожить материалы по 14 блокам. Почему Комитет и другие люди, которые находятся в тени, так хотят ликвидировать предприятие? Потому что в 90-е годы неправильно было зарегистрировано. В то время эти чиновники участвовали и распилили гордость Советского Союза. В материалах есть, как уничтожали первый легендарный "Буран". Указано, что его распилили. Но нет, его грамотно передали Китаю. А сейчас чиновники хотят уничтожить два артефакта. Почему хотят? Потому что это гордость нашей истории, которую предатели родины хотят уничтожить. Они хотят распилить, ликвидировать и продать на черный металл. Даурен Муса

Прокурор настаивал на своем.

Мы полагаем, что решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения. Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, - сказал представитель надзорного органа.

Выслушав позицию участников, судебная коллегия изменила решение суда первой инстанции.

Суд признал недействительными сделки Ширина и Мусы по реализации акций акционерного общества в количестве 41 штуки.

Также признал незаконными протоколы заседаний совета директоров общества от 14 октября 2004 года и 20 мая 2006 года в части принятия решения о реализации акций общества в количестве 20 штук Коваленко.

Незаконными также признали протокол собрания учредителей общества от 25 мая 2004 года в части принятия решения об уменьшении размера уставного капитала общества.

Но суд отказался удовлетворять требование Комитета о ликвидации ракетно-космической компании "Байконур". Также суд отказал истцу в части возврата в госсобственность 14 блоков "А" ракеты- носителя "Энергия" и комплекса сооружений.

Кроме того, суд отказал Комитету в части взыскания с РКК "Байконур" 14 млрд тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, СМИ заинтересовались этим делом после того, как осенью прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что хотел бы выкупить корабль "Буран", но не может найти его владельца. В публикации он отметил, что корабль принадлежит "частному лицу из Казахстана".

Спустя два дня стало известно, что "Буран" принадлежит не физлицу, а компании "Байконур". Ее гендиректором является Даурен Муса. А "Байконур" назывался АО "Казахстанско-Российское Инновационное Совместное Предприятие "Аэлита".

Сама ракета "Буран" была собрана в трех экземплярах. Первый корабль был запущен в космос 32 года назад. После полета он находился на космодроме "Байконур". В 2002 году был разрушен после того, как его завалило обломками крыши монтажно-испытательного корпуса. Погибли семь человек.

Вторую ракету "Буран", владельца которого искал Дмитрий Рогозин, планировали отправить в космос в 1991 году. Но запуск так и не состоялся.

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