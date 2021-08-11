"Барыс" проиграл "Сарыарке" на старте Кубка Президента РК

Это второй матч Кубка Президента Республики Казахстан.

"Барыс" потерпел поражение от "Сарыарки" со счетом 3:4 в стартовом матче Кубка Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Матч стал для команды первым официальным предсезонным турниром, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Первый период остался полностью за гостями, в их составе отметились Данила Ларионов и Владислав Кулиев.

В составе столичного коллектива отличились новички Кристиан Томас, Коди Куник, а также Мэттью Фрэттин.

Это второй матч Кубка Президента Республики Казахстан.

Шайбы:

0:1 – 06:11 – Ларионов

0:2 – 19:28 – Кулиев (Голоднюк, Данияр)

1:2 – 23:29 – Томас (Фрэттин, Куник) ГБ

1:3 – 27:33 – Аноховский (Рахманов, Безруков) ГБ

2:3 – 35:15 – Куник (Диц) ГБ

2:4 – 44:55 – Кулиев (Данияр)

3:4 – 58:16 – Фрэттин (Томас)

Вратари: Ортио – Еремеев

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