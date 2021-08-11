Самосвал без тормозов протаранил несколько машин в Алматы

В массовом ДТП пострадал лишь один человек.

Массовое ДТП произошло на улице Грозы в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам водителя самосвала Shacman, он двигался по улице Грозы в северном направлении. Не доезжая улицы Жандосова, у него, якобы, оборвался тормозной шланг.

Двигавшийся вниз автомобиль набрал скорость, догнал автобус городского маршрута №14 и ударил его в заднюю часть.

Грузовик вывернуло на обочину, где он протаранил припаркованный автомобиль Nissan Serena. Лишенный управления Shacman протащил легковой автомобиль несколько десятков метров, пока Nissan не развернуло боком и не выкинуло на полосу встречного движения.

Автомобиль Toyota Hilux на "встречке" попытался уклониться от неожиданного "гостя", но лишь подставил капот, в который врезался Nissan.

Toyota отбросило в сторону. Автомобиль остановился, налетев на дорожный знак.

Самосвал продолжил двигаться вниз, пока водитель, по его словам, не сумел его остановить.

В массовом ДТП пострадал пассажир автобуса. В Nissan Serena, к счастью, никого не оказалось. Но автомобиль сильно пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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