Кирпичный завод перекрыл кислород жителям Нур-Султана

Соседям условия завода не понравились. Они не хотят терпеть неприятный запах еще полгода.

Борьбу за чистый воздух начали жители одного из районов столицы. Они жалуются, что жизнь им отравляет кирпичный завод, расположенный по соседству с их домами, сообщает zakon.kz.

При производстве силиката выделяется пар, обладающий едким запахом. Дышать им невозможно и к тому же небезопасно, передает Первый канал "Евразия".

Район на окраине столицы местные называют Силикатным. Как и завод, с которым приходится соседствовать. Но выпуску кирпича люди не рады. Потому и пришли к воротам предприятия. Им надоел неприятный запах, который выделяется при производстве. Зимой можно спасаться за закрытыми окнами и дверями, а вот летом дела обстоят куда тяжелее.

Этот запах едкий, химический, который все чувствуют, наши дети чувствуют. Из-за этого запаха они не могут закрыть почему-то объект. житель Алматинского района Берик Асембаев

Жители этого микрорайона обратились к нам и рассказали, что они и их дети болеют. Когда представитель акимата приехал к нам в первый раз, он пообещал решить эту проблему в течение 3 месяцев. эколог Бакытгуль Турамиева

Но тогда проблема не решилась. В этот раз представители завода опять заверяли, что вещества, которые выделяются при производстве, не вредны. Ведь изготовляют кирпич из песка, извести и воды. Якобы, безопасность подтверждает и разрешение на работу от департамента экологии. Правда, срок его подходит к концу.

Смотрите, давайте так сделаем. Составим какой-то график, чтобы мы могли тоже доработать свое. Я же объясняю, у нас решение на полгода. До конца года. Если мы составим график, допустим, как мы будем работать, чтобы вам сильно не дымить? Мы устраним все: пар, выделения. Максимально, сколько мы можем. На полгода. представитель генерального директора завода Анвар Айдаров

Соседям завода эти условия не понравились. Они не хотят терпеть неприятный запах еще полгода и требуют остановить производство как можно скорее. За поддержкой люди обратились в местный акимат.

Давайте проведем совместную работу. В составе группы с управлением контроля качества городской среды, с департаментом экологии завтра придем, чтобы снять замеры. заместитель акима района "Алматы" города Нур-Султан Бекжан Бапышев

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