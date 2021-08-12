Байден заблудился при входе в Белый дом

Видео удивило критиков 78-летнего президента, которые в очередной раз высказали предположение, что Байден страдает от последствий когнитивных нарушений.

Поведение президента США Джо Байдена, который не обратил внимание на указание спецагента перед входом в Белый дом, вновь удивило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Издание The Hill опубликовало кадры, на которых американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона.

Американский лидер проследовал не по специальной дорожке, а по газону, до этого сотрудник службы безопасности показал ему, куда идти.

Видео удивило критиков 78-летнего президента, которые в очередной раз высказали предположение, что Байден страдает от последствий когнитивных нарушений.

Они уже требовали от Байдена, который является самым старым президентом США, пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он "умственно готов" возглавлять страну. Несколько специалистов громко заявили об умственном упадке и забывчивости лидера.

Впрочем, некоторые встали на защиту пожилого президента и выразили мнение, что спецагент мог подать главе государства особый сигнал, чтобы глава государства выбрал обходной путь для прохода в Белый дом.

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