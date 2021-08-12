Талибы в Афганистане забирают в сексуальное рабство 12-летних девочек

Женщины на захваченных территориях часто вынуждены бежать из дома, бросая свои семьи.

Командиры движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) требуют от старейшин подконтрольных районов списки незамужних женщин и девочек, чтобы выдать их замуж за своих бойцов, сообщает zakon.kz.

Также талибы ходят по домам местных жителей и забирают малолетних девочек. Ранее такие меры радикалы применяли к подросткам и незамужним женщинам от 15 до 45 лет. Но теперь они ищут и 12-летних девочек, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

Им даже не обязательно жениться, это форма сексуального рабства. профессор политики Американского университета в Афганистане Омар Садр

Он пояснил, такие действия являются формой "этнической чистки", ведь другие культуры принудительно ассимилируются в пуштунской группе талибов.

Говорится, что женщины на захваченных территориях часто вынуждены бежать из дома, бросая свои семьи. 22-летняя журналистка рассказала изданию, что бежала из подконтрольного боевикам города. Ее предупредил менеджер – позвонил и велел не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также советовал бежать.

Девушка, прячась под чадрой, в сопровождении дяди скрылась в соседней деревне, но вскоре местные жители рассказали талибам о ее прибытии. В итоге оказалось, что "всех будут убивать", если боевики придут и найдут ее там. Она и дядя ушли искать еще более удаленное место.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года. Сейчас Пентагон вывел из Афганистана 95% своих войск.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

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