Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 августа, согласно которой общее количество случаев заболевания КВИ достигло 664 524, выздоровевших - 548 362, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 1384,

в городе Алматы - 1510,

в городе Шымкент - 515,

в Акмолинской области - 276,

в Актюбинской области - 364,

в Алматинской области - 300,

в Атырауской области - 460,

в ВКО - 244,

в Жамбылской области - 135,

в ЗКО - 169,

в Карагандинской области - 1127,

в Костанайской области - 264,

в Кызылординской области - 204,

в Мангистауской области - 218,

в Павлодарской области - 297,

в СКО - 159,

в Туркестанской области - 121.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7512 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2285,

в городе Алматы - 1186,

в городе Шымкент - 479,

в Акмолинской области - 238,

в Актюбинской области - 212,

в Алматинской области - 330,

в Атырауской области - 293,

в ВКО - 103,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 835,

в Костанайской области - 319,

в Кызылординской области - 164,

в Мангистауской области - 234,

в Павлодарской области - 413,

в СКО - 140,

в Туркестанской области - 143.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 548 362 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!