Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 августа, согласно которой общее количество случаев заболевания КВИ достигло 664 524, выздоровевших - 548 362, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан - 1384,
- в городе Алматы - 1510,
- в городе Шымкент - 515,
- в Акмолинской области - 276,
- в Актюбинской области - 364,
- в Алматинской области - 300,
- в Атырауской области - 460,
- в ВКО - 244,
- в Жамбылской области - 135,
- в ЗКО - 169,
- в Карагандинской области - 1127,
- в Костанайской области - 264,
- в Кызылординской области - 204,
- в Мангистауской области - 218,
- в Павлодарской области - 297,
- в СКО - 159,
- в Туркестанской области - 121.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 7512 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 2285,
- в городе Алматы - 1186,
- в городе Шымкент - 479,
- в Акмолинской области - 238,
- в Актюбинской области - 212,
- в Алматинской области - 330,
- в Атырауской области - 293,
- в ВКО - 103,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 138,
- в Карагандинской области - 835,
- в Костанайской области - 319,
- в Кызылординской области - 164,
- в Мангистауской области - 234,
- в Павлодарской области - 413,
- в СКО - 140,
- в Туркестанской области - 143.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 548 362 человека.
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