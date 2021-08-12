Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: zakon.kz 12 августа 2021, 08:25

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 августа, согласно которой общее количество случаев заболевания КВИ достигло 664 524, выздоровевших - 548 362, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1384,
  • в городе Алматы - 1510,
  • в городе Шымкент - 515,
  • в Акмолинской области - 276,
  • в Актюбинской области - 364,
  • в Алматинской области - 300,
  • в Атырауской области - 460,
  • в ВКО - 244,
  • в Жамбылской области - 135,
  • в ЗКО - 169,
  • в Карагандинской области - 1127,
  • в Костанайской области - 264,
  • в Кызылординской области - 204,
  • в Мангистауской области - 218,
  • в Павлодарской области - 297,
  • в СКО - 159,
  • в Туркестанской области - 121.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7512 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2285,
  • в городе Алматы - 1186,
  • в городе Шымкент - 479,
  • в Акмолинской области - 238,
  • в Актюбинской области - 212,
  • в Алматинской области - 330,
  • в Атырауской области - 293,
  • в ВКО - 103,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 138,
  • в Карагандинской области - 835,
  • в Костанайской области - 319,
  • в Кызылординской области - 164,
  • в Мангистауской области - 234,
  • в Павлодарской области - 413,
  • в СКО - 140,
  • в Туркестанской области - 143.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 548 362 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как избежать солнечного ожога, и почему его нельзя мазать сметаной
"Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность - ВОЗ