Врач назвала безопасное количество мяса для человека

В говядине и баранине, как отметила медик, содержится много нужных человеку веществ.

Сколько можно есть красного мяса без вреда для здоровья, уточнила доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная, передает zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Диетолог считает, что к красному мясу относятся только говядина и баранина. В этих видах мяса, как отметила медик, содержится много нужных человеку веществ.

Это железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для иммунной, центральной нервной, мышечной систем. Поэтому отказываться от такого мяса не стоит, - уверена Ирина Бережная.

По ее словам, если у вас нет никаких заболеваний, съедать до 400-500 граммов красного мяса в неделю абсолютно безопасно.

Мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот. Ирина Бережная

В то же время, как пояснила она, людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина стоит избегать жирных сортов красного мяса.

Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек. Ирина Бережная

Врач добавила, что суточная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса.

Эту норму можно получить и из растительной пищи, но в таком случае придется съесть, например, три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.

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