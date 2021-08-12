В ЗКО проверили соблюдение норм безопасности на строительных объектах

С начала 2021 года в ЗКО зарегистрированы 35 несчастных случаев, связанных с производством.

В Западно-Казахстанской области с начала текущего года зарегистрированы 35 несчастных случаев, связанных с производством. В них пострадали 37 работников: из них 4 смертельных случая, 25 случаев с тяжелым исходом и 8 человек получили травмы в групповых несчастных случаях.

По данным Международной организации труда, ежегодно в мире регистрируются около 270 млн несчастных случаев и около 160 млн профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более 2 млн человек. Это огромные потери, тем более, в век развитых технологий и эффективного производства.

По информации Управления по инспекции труда ЗКО, в рамках защиты трудовых прав граждан инспекторами труда проведены 65 проверок по соблюдению требований трудового законодательства, в ходе которых выявлены 93 факта нарушений трудового законодательства, в том числе 12 - по безопасности и охраны труда.

В целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда на рабочих местах, управлением по инспекции труда ЗКО с начала летнего периода в рамках акции «Безопасный труд» совместно с территориальным объединением профсоюза, а также специалистами управления строительства ЗКО проведены профилактические мероприятия с выездом на оживленные строительные участки. Так, в ходе выезда на строительный объект - школа №33, расположенная в районе «Мясокомбината», генеральным подрядчиком строительства которой является ТОО «Нуркап-стройгаз», при визуальном обследовании инспекторами были выявлены нарушения по несоблюдению элементарных норм правил техники безопасности. На объекте отсутствовал начальник участка, который является ответственным лицом за безопасность и охрану труда рабочих. Штукатуры-маляры производили работы без респираторов и защитных очков. Мы провели профилактическую беседу с работниками по поводу организации и охране труда. Вызвали мастера участка на объект, разъяснили всем сотрудникам положенные требования норм безопасности труда, - сказал государственный инспектор труда Аслан Лукпанов.

Он рассказал о несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью на примере других организаций, обсудил с работниками основные их причины и ответил на вопросы предупреждения производственного травматизма. Подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе и на других строительных и промышленных объектах.

Камила Талгат

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!