Серийного насильника осудили в Алматы

Полиция доказала четыре факта подобных преступлений.

Насильника, который орудовал в роще Баума в Алматы, приговорили к длительным годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что гражданин Айдарханов, 1991 года рождения, осужден по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно".

Выяснилось, что Айдарханов подкарауливал женщин на безлюдных участках рощи и, угрожая ножом, насиловал.

Полиция доказала четыре факта подобных преступлений.

На какой срок осудили Айдарханова, замначальника не сообщил. Известно, что по этой статье виновным грозит лишение свободы от девяти до 12 лет.

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