Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Балхаш сняли на видео из космоса

Фото: кадр из видео 12 августа 2021, 10:11

Видеоролик космонавт разместил в соцсети.

Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер МКС Олег Артемьев снял на видео казахстанское озеро Балхаш из космоса, сообщает zakon.kz.

Видеоролик он разместил в TikTok.

Мы сейчас, кстати, к Балхашу подлетаем. Давайте мы продлим эту минутку, и посмотрим на Балхаш и на Иссык-Куль. Когда еще будет такая возможность? Вот он, слева у нас Балхаш, красавчик. Красавец. Еще чуть-чуть и мы долетим до Иссык-Куля. Красавец Балхаш. Очень красивое озеро, - сказал космонавт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Враги фигуры. Какие продукты исключить, не оглядываясь
"Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность - ВОЗ