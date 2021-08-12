Балхаш сняли на видео из космоса

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Видеоролик космонавт разместил в соцсети.
Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер МКС Олег Артемьев снял на видео казахстанское озеро Балхаш из космоса, сообщает zakon.kz.
Видеоролик он разместил в TikTok.
Мы сейчас, кстати, к Балхашу подлетаем. Давайте мы продлим эту минутку, и посмотрим на Балхаш и на Иссык-Куль. Когда еще будет такая возможность? Вот он, слева у нас Балхаш, красавчик. Красавец. Еще чуть-чуть и мы долетим до Иссык-Куля. Красавец Балхаш. Очень красивое озеро, - сказал космонавт.
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