Деньги к деньгам с картой Jusan

Онлайн-покупки с помощью платежных карт Jusan - это не только траты!

Казалось бы, мы знаем про платежные карты все. Снять, закинуть деньги, расплатиться за покупки - простой и давно известный функционал. Но на платежных картах Jusan есть новые возможности!

Если задуматься, привычный кусок пластика способен вместить очень многое: здесь наш гонорар за труды и квалификацию, планы на отпуск и траты на здоровье - все, что можно купить за деньги! Однако пластик от Jusan Bank - эта еще и ваша карта виртуальной реальности и возможность на тратах зарабатывать!

Путевые доходы

Онлайн-покупки с помощью платежных карт Jusan - это не только траты! Кроме уже привычного для рынка бонусного кэшбека, вы автоматически становитесь участником беспроигрышной игры и с помощью покупок можете не только повышать свой "игровой уровень", но и процент бонусов!

Всего в этой игре три уровня - Silver, Gold и Premium - и 9 "локаций" (категорий покупок): еда, одежда, салоны красоты и косметика, кино и музыка онлайн, фитнес и SPA, мебель, игровые сервисы, медицинские услуги, путешествия.

"Категории покупок" позволяют вам выбирать ваши "любимые траты" и получать за них повышенные бонусы (в зависимости от категории процент бонуса варьируется от 5 до 15)!

Уровень Silver доступен "новичку", вам достаточно присоединиться к бонусам в мобильном приложении Jusan в разделе "Мой банк". За него вы получаете 0,5% бонусов с каждой покупки и плюс можете выбрать в мобильном приложении одну из "Категорий покупок".

Уровень Gold доступен при ежемесячных тратах свыше 30 000 тенге. На этом уровне ваши стандартные бонусы равны 1%, доступны для выбора две "Категории покупок".

Чтобы попасть на уровень Premium, нужно стать "боссом"! Необходимо иметь брокерский счет в Jusan Invest или страховку в Jusan Garant, а траты за месяц должны превышать 70 000 тенге. На этом уровне бонусы составляют 2 процента и доступны для выбора 4 категории покупок.

Путь в тысячу Гб

Карта Jusan Bank - это билет в "страну" Jusan, особую экосистему для клиентов Банка. И даже первый шаг в этом путешествии - онлайн! Платежную карту Jusan можно открыть в мобильном приложении и получить на дом (или в офис) бесплатной курьерской доставкой.

Но это не значит, что вы должны оставаться дома! Карта выпускается в 3-х валютах: KZT, USD, EUR, а если ваши маршруты требуют большего выбора и разнообразия, через мобильное приложение на карту можно добавить до 18 других валют.

Также "в ассортименте" способы оплаты: Apple Pay и Samsung Pay.

Ваши реальные путешествия (и покупки) с помощью карты Jusan легко поддержать старым добрым кэшем: обналичивание денег без комиссии до 1 000 000 тенге в месяц - в банкоматах Jusan Bank и до 500 000 тенге в банкоматах других банков РК.

Знаки на пути

Карта "страны" Jusan подробная, точная, с солидным перечнем "достопримечательностей". Через мобильное приложение вы получите доступ к основным банковским продуктам (платежи, переводы, онлайн-кредитование, автострахование), контроль за ребенком и его тратами (с помощью карты Jusan Junior).

Держатель карты также имеет возможность ближе познакомиться с "дополненной реальностью" финансового мира - через мобильное приложение можно начать свой путь инвестора (с предварительным пошаговым обучением).

Отдельного вояжа и "экскурсии" заслуживает Jmart - оригинальная платформа для комфортного и безопасного онлайн-шопинга. На Jmart есть буквально все: продукты и готовая еда, лекарства и медицинские услуги, канцелярские товары и профессиональные онлайн-семинары, товары для кемпинга и бронирование путешествий! Jmart подходит под любой масштаб и любые потребности.

Свобода движения

Платежная карта Jusan, как билет в экосистему Jusan, возвращает нам так необходимую ежедневную свободу маневра, нестандартного маршрута и нового выхода. Это действительно карта новой реальности!

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