Молодые люди катались на крышах автомобилей в Атырау

В Атырау нашли водителей авто, на крышах которых катались молодые люди.

В Атырау молодые люди катались на крышах автомобилей, передает zakon.kz.

Пользователи Сети распространили видео, где на одной из улиц Атырау молодые люди, развлекаясь, катались на капоте и крыше, а также в багажнике автомобилей Toyota Camry и Lada 21725 .

Сотрудники патрульной полиции начали проверки, опираясь на видеозапись. Водители указанных авто найдены.

Молодые люди полностью признали свою вину, рассказав, что перевозили пассажиров вне салона транспортного средства в день рождения друга. В отношении 19-летнего водителя Toyota Camry составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 593 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания" и ч. 1 ст. 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления. Наложен штраф в размере 29 170 тенге, - сообщили в полиции.

В отношении 18-летнего водителя автомобиля Lada 21725 также составлены административные протоколы.

По ч. 10 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания" и ч. 3 статьи 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов, предусмотренных частями первой и второй настоящей действия". Наложены штрафы в размере 43 755 тенге. ДП Атырауской области

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