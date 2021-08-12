Природный газ для жителей приграничного Багыса

Как говорят жители Багыса, сначала они даже не верили, что голубое топливо может прийти в их дома.

Люди которые просто не верили, что голубое топливо подведут к их домам, уже пользуются природным газом.

В марте этого года по поручению Президента Казахстана К. Токаева вице-премьер Е. Тугжанов встретился с жителями села Багыс расположенного на границе с Узбекистаном. Одним из главных обсуждаемых вопросов стало отсутствие газа в селах. По итогам встречи акимату области и АО "КазТрансГаз" было поручено решить эту проблему.

Как говорят местные жители, сначала они даже не верили, что голубое топливо может прийти в их дома.

Я тут живу уже 35 лет, мы тут мучились с этой золой, печками и углем. Было очень сложно. Я даже всерьез не приняла слова чиновников и представителей компаний, потом смотрю, приехали строители, начали копать, а потом приехали ребята газовики. А теперь мой дом первый в ауле, который подключен к голубому топливу. Мы рады, мы счастливы, теперь не будем мучиться как раньше, - говорит Тамара Абетова жительница с. Багыс.

Работы по газификации приграничного поселка Багыс и близлежащих сел были выполнены в самые короткие сроки - с мая по август 2021 года. Теперь в ауле праздник, начались работы по подключению газа в дома багысцев.

По заказу акимата Туркестанской области провели строительство газопровода. АО "КазТрансГаз Аймак" контролировало качество и ход строительства. По итогам построено 300 километров газопровода, подключено два АГРС. Следующий этап такой, каждый абонент должен заключить договор с подрядчиком или компанией "КазТрансГаз Аймак" и подвести газ в свои дома. В Казыгуртском районе в пять населенных пунктов уже подвели голубое топливо, а вот с АГРС Таскескена у нас уже идет 19 населенных пунктов. Из них 13 населенных пунктов в Сарыагашском район и шесть населенных пунктов в Келесском районе, - сказал Шалкар Омарбеков директор Туркестанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

В Сарыагашском районе 72 населенных пункта, из них 42 села - газифицированы, что составляет 58%. В Келесском районе 83 населенных пункта, из них 39 населенных пунктов уже газифицированы, в целом цифра достигла 46,9%. С учетом газификации данных населенных пунктов общий охват газификацией Туркестанской области достигнет 66,2 процента.

В районе несколько распределительных пунктов подачи газа, которые обеспечивают круглосуточное снабжение голубым топливом. На каждой станции работают мастера своего дела. В первую очередь газовики призывают жителей быть бдительными и соблюдать все правила безопасности пользования природным газом.

Всего проложено более 300 км газопровода, что позволило обеспечить доступ к природному газу более 5000 семьям. Это более 22 000 жителей и около 250 объекта социальной сферы и предпринимательства.

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