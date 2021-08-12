Токаев посетит Южную Корею

Токаев откроет памятник Абаю в Сеуле.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Южную Корею, передает zakon.kz.

16-17 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина совершит государственный визит в Республику Корея, - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Берика Уали.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления и подписание межправительственных документов.

Программа визита включает встречи президента Казахстана с руководителями крупных корейских компаний и видными политическими деятелями. Ожидается подписание ряда коммерческих контрактов по реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Также предусматривается открытие Касым-Жомартом Токаевым памятника Абаю в Сеуле.

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