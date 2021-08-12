16 августа истекает срок представления налоговой отчетности за второй квартал

О сдаче налоговой отчетности напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы.

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что 16 августа 2021 года истекает срок сдачи налоговой отчетности за 2 квартал 2021 года, сообщает zakon.kz.

Так, до 16 августа нужно представить следующие формы налоговой отчетности:

- недропользователи представляют декларацию за 2 квартал 2021 года по приложению 531.01;

- получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за 2 квартал 2021 года по приложениям 531.02, 531.03;

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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