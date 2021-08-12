16 августа истекает срок представления налоговой отчетности за второй квартал

О сдаче налоговой отчетности напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы.
Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что 16 августа 2021 года истекает срок сдачи налоговой отчетности за 2 квартал 2021 года, сообщает zakon.kz.
Так, до 16 августа нужно представить следующие формы налоговой отчетности:
- Декларация по подписному бонусу по ф. 510.00 за 2 квартал 2021 года;
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 2 квартал 2021 года по ф. 101.03;
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 2 квартал 2021 года по ф. 101.04;
- Декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал 2021 года по ф. 200.00;
- Декларация по НДС за 2 квартал 2021 года по ф. 300.00;
- Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июнь 2021 года по ф. 400.00, 421.00;
- Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за 2 квартал 2021 года по ф. 500.00;
- Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00:
- недропользователи представляют декларацию за 2 квартал 2021 года по приложению 531.01;
- получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за 2 квартал 2021 года по приложениям 531.02, 531.03;
- Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2 квартал 2021 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 000 МРП;
- Декларация по рентному налогу на экспорт за 2 квартал 2021 года по ф. 570.00;
- Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2021 года по ф. 590.00;
- Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2021 год по ф. 701.01 по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 августа 2021 года;
- Декларация по налогу на игорный бизнес за 2 квартал 2021 года по ф. 710.00;
- Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 2 квартал 2021 года по ф. 860.00;
- Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения) за 2 квартал 2021 года;
- Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса за 1 полугодие 2021 года по ф. 910.00;
- Декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 2 квартал 2021 года по ф. 913.00.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
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