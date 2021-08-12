Президент Казахстана откроет памятник Абаю в Сеуле

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Президент совершит государственный визит в Южную Корею.
Касым-Жомарт Токаев откроет памятник Абаю в Сеуле, передает zakon.kz.
Предусматривается открытие Касым-Жомартом Токаевым памятника Абаю в Сеуле, - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
16-17 августа президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина совершит государственный визит в Южную Корею.
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