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Президент Казахстана откроет памятник Абаю в Сеуле

Фото: Акорда 12 августа 2021, 11:26

Президент совершит государственный визит в Южную Корею.

Касым-Жомарт Токаев откроет памятник Абаю в Сеуле, передает zakon.kz.

Предусматривается открытие Касым-Жомартом Токаевым памятника Абаю в Сеуле, - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

16-17 августа президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина совершит государственный визит в Южную Корею.

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