Офлайн-обучение - как будут учиться школьники в Алматы

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В школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.
Как будут учиться школьники в Алматы в новом учебном году, рассказала руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает zakon.kz.
К новому учебному году готовы 287 школ, из них 80 школ - частные.
Всего в Алматы будут учиться почти 300 тыс. детей. В первый класс поступило около 30 тыс. детей.
Все сотрудники государственных организаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, которые имеют медотводы.
Все организации образования являются участниками проекта Ashyq. Проект работает для сотрудников школы. Если родитель захочет войти в школу, то он должен пройти по Ashyq.
У нас есть данные от Управления здравоохранения, чьи дети являются контактными, - для них будет организовано онлайн-обучение, - сказала Жылкыбаева.
Если ученик заболеет, класс отправят на дистанционное обучение. Если родители школьника заболели или были контактными, то ребенок тоже будет обучаться дистанционно.
В школу не будут пускать посторонних, массовые мероприятия в школе запрещены.
За каждым классом уже закреплены кабинеты. Детей будут пускать в школу с разных входов для соблюдения социальной дистанции.
В школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования (замер температуры, визуальный осмотр, режим проветривания, режим кварцевания, режим уборки, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, влажная уборка туалетов - каждые два-три часа).
Сохраняется требование к школьной форме, при этом разрешается посещение школы в удобной одежде классического стиля, - сказала руководитель Управления образования Алматы.
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