Как протекает КВИ у детей, рассказала главный педиатр Казахстана

Главный педиатр Казахстана рассказала о том, как переносят коронавирус дети. Каковы симптомы и последствия заболевания.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией у детей. Более пяти тысяч маленьких пациентов получают лечение на дому. Главный педиатр Казахстана Риза Боранбаева рассказала zakon.kz, как дети переносят заболевание, какими могут быть его последствия и как обезопасить ребенка от вируса COVID-19.

- Риза Зулкарнаевна, отличаются ли симптомы КВИ у детей и взрослых?

- Коронавирусная инфекция у детей в 85-90% протекает в бессимптомной и легкой форме. Клинические проявления, в основном, как при острой респираторной вирусной инфекции: симптомы интоксикации - слабость, вялость и недомогание, повышение температуры тела, сухой, непродуктивный кашель, боли в мышцах, головная боль (чаще у детей старшего возраста), боль в горле, заложенность носа.

При более тяжелом течении наблюдаются поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, диарея, рвота), "ковидные" пальцы (внешне похожи на отмороженные), поражение дыхательной системы в виде учащения дыхания и сердцебиения.

Нарушения вкуса и обоняния встречаются редко. Кроме того, дети в силу своего возраста не всегда могут обосновать данную жалобу.

- Как дети переносят КВИ?

- Легче, чем взрослые. У них менее выражена клиническая симптоматика, реже развивается вирусная пневмония, они реже требуют госпитализации.

Вопрос, почему дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, еще требует тщательного изучения. Но, например, исследователи из Великобритании объясняют это тем, что у детей при COVID-19 в основном страдают верхние дыхательные пути - нос и горло. Поэтому у них чаще всего проявляются симптомы обычной простуды, так как коронавирус не попадает в нижние дыхательные пути, то есть в легкие.

Мы уже знаем, что вирусу нужен определенный белок-рецептор на поверхности клетки для того, чтобы попасть внутрь. Судя по всему, у детей его еще недостаточно именно в нижних дыхательных путях. Также у основной массы детей нет столько хронических заболеваний, как у взрослых: артериальной гипертензии, диабета, склонности к тромбозам, патологии сердца.

Защитные силы организма у детей более выражены, чем у взрослых. У них хорошая температурная реакция.

Дети чаще сталкиваются с респираторными инфекциями, так как посещают детские сады и школы, и, видимо, их иммунная система лучше контролирует вирус и локализует его в верхних дыхательных путях.

- Как не пропустить симптомы коронавируса у ребенка, и какие меры важно предпринять во время лечения в домашних условиях?

- Терапевтические подходы к ведению детей с инфекцией COVID-19 зависят от клинического течения болезни. В случае бессимптомного и легкого - дети изолируются, наблюдаются участковым врачом и получают терапию на дому.

Учитывая, что при бессимптомном и легком течении COVID-19 у больных могут появиться дополнительные клинические проявления, необходимо с первого дня заболевания ежедневно отмечать данные самочувствия ребенка в чек-листе и при изменении в состоянии обязательно связываться с участковым врачом, чтобы своевременно выявить появление угрожающих признаков.

Дети из группы риска должны находиться под пристальным наблюдением специалистов с учетом возможного ухудшения их состояния, обострения или декомпенсации сопутствующей хронической патологии, что будет требовать принятия решения о госпитализации.

- Сколько случаев заражения коронавирусной инфекцией у детей выявлено в Казахстане?

- По данным на 10 августа, зарегистрировано 6456 детей, больных КВИ. За сутки было выявлено 460 новых случаев.

Из общего числа заболевших лечение в стационарах проходят 1033 (16%) ребенка, остальные наблюдаются амбулаторно.

- Фиксировались ли случаи заражения COVID-19 среди младенцев?

- На сегодня КВИ больны 25 новорожденных.

Клинические проявления инфекции COVID-19 у новорожденных, особенно у недоношенных, неспецифичны. Иногда у младенца может быть слабое сосание, вялость, срыгивания, диарея, вздутие живота.

В целом новорожденные переносят заболевание в легкой степени.

- Можно ли ребенку укрепить иммунитет, чтобы противостоять ковиду?

- Чтобы противостоять коронавирусной инфекции, надо соблюдать все общеизвестные противоэпидемические меры. Для поддержания иммунитета ребенку достаточно сбалансированного питания, активных физических нагрузок и позитивных эмоций. Главное, не забывать о плановых прививках согласно Национальному календарю прививок.

COVID-19 не является противопоказанием к проведению иммунизации. Наоборот, надо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей других возрастных категорий для предотвращения угрозы вспышек кори, полиомиелита, коклюша и др. в период коронавирусной пандемии. Именно микст-инфекция и наличие других хронических сопутствующих заболеваний может усугубить течение КВИ или вызвать тяжелое обострение хронической патологии.

- Какие последствия могут быть у детей после перенесенной КВИ?

- Уже есть единичные случаи развития постковидного синдрома у детей в виде поражения центральной нервной системы, поражения сосудов в виде различных васкулитов.

Через 4-8 недель после коронавирусной инфекции может развиться мультисистемный воспалительный синдром (МВС), ассоциированный с COVID-19. Это новый синдром, который временно связан с воздействием вируса SARS-CoV-2. Он может приводить к тяжелому и жизнеугрожающему течению заболевания. Связано это с отложенным иммунологическим проявлением и воспалением после симптоматической или бессимптомной инфекции COVID-19.

- Могут ли дети с легкими симптомами или вообще без них передавать коронавирус другим?

- Дети, чаще всего болея бессимптомно, играют большую роль в распространении инфекции COVID-19 и могут стать источником заражения друг для друга, для взрослых и пожилых.

- Вы отметили особенности проявления КВИ у младенцев и детей более старшего возраста. Как протекает заболевание у подростков?

- У детей подросткового возраста иммунная система уже зрелая и начинает вести себя, как у взрослых. Это значит, что она менее эффективно контролирует проникший в организм вирус. По данным зарубежных исследователей, у подростков чаще, чем у детей других возрастных групп, развивается поражение легких.

- Как коронавирус, перенесенный беременной женщиной, может повлиять на еще не рожденного ребенка?

- На сегодня уже известно, что коронавирусная инфекция может осложнять течение беременности у матери и влиять на ее здоровье.

Влияние вируса COVID-19 на плод может быть таким же, как и при других респираторно-вирусных инфекциях. Мы знаем, что нежелательно переносить вирусную инфекцию в первый триместр беременности, когда идет закладка всех органов и систем плода. Это создает риск развития врожденных пороков у будущего ребенка.

При последующих периодах беременности заболевание вирусной инфекцией матерью может вызвать риск преждевременных родов. Что касается отличительных особенностей влияния самой коронавирусной инфекции на плод, то этот вопрос во всем мире сейчас изучается, и пока убедительных данных и больших публикаций по данному поводу нет. Скорее, это связано с тем, что новорожденные болеют намного реже детей других возрастных групп.

- ВОЗ признала, что детей и подростков можно прививать от коронавируса. Каково ваше мнение по поводу массовой вакцинации детей?

- Я думаю, если пройдут все фазы клинических испытаний и будут разработаны безопасные и эффективные дозы и формы вакцин для детей, вакцинация будет возможна.

На сегодня ВОЗ дала рекомендации на применение детям от 12-летнего возраста только для одной вакцины - компании Pfizer.

Как у нас в стране, так и в России и европейских странах отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, тяжелее стал протекать МВС, ассоциированный с COVID-19, и наверняка к осени во многих странах уже начнется массовая вакцинация детей. Вначале с 12 лет, а далее по мере проведения клинических испытаний, возможно, будут охватываться и другие возрастные категории.

- Как может проходить вакцинация детей в Казахстане?

- Требования к проведению вакцинации у детей против COVID-19 не будут сильно отличаться от требований в целом при проведении плановой иммунизации против других инфекций. Для этого есть разработанные нормативно-правовые акты, которых мы будем придерживаться, а также будет отработана техническая часть.

Производитель вакцины тоже будет давать в инструкциях определенные рекомендации по показаниям, расчету доз, возрастным ограничениям и т.д., что также должно выполняться при проведении вакцинации.

- Вокруг предполагаемой вакцинации детей в Казахстане уже ходит много слухов и домыслов. Некоторые родители категорически против нее. Есть ли основания для опасений? Какова позиция Минздрава в этом вопросе?

- Если вакцина прошла все этапы клинических исследований и есть доказательная база о ее эффективности и безопасности, я думаю, оснований для опасений не должно быть. Никто не собирается вакцинировать детей сомнительными препаратами. Мы, медицинские работники, заинтересованы, чтобы дети были здоровыми и ничто не причинило ущерб их здоровью.

Важно понимать, что появление новых штаммов может вызвать увеличение тяжелых форм течения вируса COVID-19 у детей, особенно у подростков.

Дети так же, как и взрослые, являются резервуаром для самого вируса, и при увеличении количества больных будет отмечаться тенденция к его изменению и размножению. Чтобы предотвратить это, есть только один способ: значительно снизить передачу вируса между людьми путем достижения общего коллективного иммунитета до 80%.

Уже есть случаи, когда после заболевания COVID-19 у детей развиваются отдаленные последствия и осложнения. Как они повлияют на дальнейшее здоровье ребенка, мы еще не знаем. Не знаем, и как долго сохранятся антитела после перенесенного заболевания, а при бессимптомных формах они иногда вообще не вырабатываются. Поэтому единственным выходом из такой ситуации, конечно, может быть только вакцинация.

Именно вакцинопрофилактика спасла когда-то мир от таких тяжелых инфекций, как черная оспа, полиомиелит, дифтерия, туберкулез и др. А заболевали и погибали от таких инфекций, в первую очередь, дети. Скорее всего, те родители, которые выступают против вакцинации, сами в детстве были привиты и защищены от многих инфекций, что дало им возможность дожить до взрослого состояния.

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