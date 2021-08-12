После пожаров в Турции начались наводнения

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После разрушительных лесных пожаров на Турцию обрушились наводнения.
После разрушительных лесных пожаров на Турцию обрушились наводнения, сообщает zakon.kz.
Как сообщает vesti.ru, 11 августа затопило прибрежные черноморские провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун. Один человек погиб, есть пострадавшие, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Associated Press.
В то время как на западе Турции тушат пожары, сильные дожди, наводнения и оползни обрушились на северную часть страны. Потоки воды уносили машины, люди были вынуждены спасаться на крышах домов.
Сильнее всего от наводнения пострадал город Бозкурт в провинции Кастамону. Населенный пункт, по свидетельствам очевидцев, затопило в течение десяти минут. Вода в некоторых местах поднялась на три-четыре метра.
Видео: DAILY SABAH
В турецких СМИ появились предположения, что потоп в этом районе мог быть вызван прорывом плотины, но администрация губернатора Кастаману опровергла эту информацию.
Стихия принесла немало бед и в другие районы. Мощным потоком разрушены мосты и дороги, нарушено электроснабжение. Есть раненые и пропавшие без вести. В пострадавших районах проходит масштабная поисково-спасательная операция.
Видео: TRT World Now
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