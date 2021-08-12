После пожаров в Турции начались наводнения

После разрушительных лесных пожаров на Турцию обрушились наводнения.

После разрушительных лесных пожаров на Турцию обрушились наводнения, сообщает zakon.kz.

Как сообщает vesti.ru, 11 августа затопило прибрежные черноморские провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун. Один человек погиб, есть пострадавшие, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Associated Press.

В то время как на западе Турции тушат пожары, сильные дожди, наводнения и оползни обрушились на северную часть страны. Потоки воды уносили машины, люди были вынуждены спасаться на крышах домов.

Сильнее всего от наводнения пострадал город Бозкурт в провинции Кастамону. Населенный пункт, по свидетельствам очевидцев, затопило в течение десяти минут. Вода в некоторых местах поднялась на три-четыре метра.

Видео: DAILY SABAH

Фото: twitter.com

В турецких СМИ появились предположения, что потоп в этом районе мог быть вызван прорывом плотины, но администрация губернатора Кастаману опровергла эту информацию.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Стихия принесла немало бед и в другие районы. Мощным потоком разрушены мосты и дороги, нарушено электроснабжение. Есть раненые и пропавшие без вести. В пострадавших районах проходит масштабная поисково-спасательная операция.

Видео: TRT World Now

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