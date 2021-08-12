Когда алматинцы смогут привиться вакциной Vero Cell

Алматинцы смогут привиться вакциной Vero Сell в середине августа.

10 августа в Алматы прибыл самолет из Китая с первой партией вакцины Sinopharm от коронавируса - Vero Сell, сообщает zakon.kz.

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В Казахстан поступила вакцина Vero Cell производства фармацевтического комплекса Sinopharm. Препарат доставили из Пекина в Алматы. В настоящее время вакцина Vero Cell находится на складе "СК-Фармация". Вакцина еще не поступила на склад Управления общественного здоровья Алматы. пресс-служба УОЗ Алматы

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Как только вакцина поступит в поликлиники, население будет информировано. Предварительно ожидается доступ граждан к данному препарату для вакцинации в середине августа. пресс-служба УОЗ Алматы

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