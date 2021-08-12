Названа причина распада группы "Тату"

Коллектив перестал существовать из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, работавшими с певицами Юлей Волковой и Леной Катиной.

Причину распада группы "Тату" раскрыла телеведущая Ася Калясина, сообщает zakon.kz.

Коллектив перестал существовать из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, работавшими с певицами Юлей Волковой и Леной Катиной. Это была искусственно спродюсированная группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее.

Участницы группы очень сильно уставали от гастролей.

Я помню, как мы приезжали во Францию, и там их встречали фанаты в аэропорту - 1000 людей с плакатами. Девочки говорили: когда мы уже поедем домой? Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли, - рассказала она.

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