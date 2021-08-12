Мы такого требования не предъявляли, ответили в Управлении образования.

Должны ли родители школьников предоставлять паспорт вакцинации, чтобы дети могли посещать школу. На этот вопрос ответила глава Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает zakon.kz.

Все педагоги получили вакцину, поэтому мы, заботясь о здоровье детей, рекомендуем родителям вакцинироваться. Дети, чьи родители не вакцинированы, не должны ходить в школу – такого требования нет. Мы такого требования не предъявляли, - сказала она на брифинге в РСК.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сказал, что в преддверии нового учебного года особенно важно вакцинироваться, чтобы не допустить заражения среди учеников и студентов. Родители должны позаботиться о безопасности своих детей и пройти иммунизацию, отмечал аким.

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