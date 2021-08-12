Вербовали в секс-рабство - вынесен приговор трем жительницам Шымкента

Казахстанок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн - суд продолжается.

Три жительницы Шымкента, вербовавшие женщин в секс-рабство в Королевство Бахрейн, осуждены на шесть лет, сообщает zakon.kz.

Как сообщает издание Otyrar.kz, осужденные вывозили за рубеж молодых девушек обманом. Действовали вербовщики раздельно, но пользовались одинаковой схемой. Суд над ними прошел в закрытом режиме.

Согласно материалам дела, осужденные обещали своим жертвам за границей высокооплачиваемую работу в гостиницах, барах и других заведениях. Когда девушки выходили на работу, их принуждали заниматься проституцией.

По делу проходят семь потерпевших.

Около года женщины оказывали интимные услуги в Королевстве, пока местная полиция не накрыла бордель. Известно, что кроме казахстанок в сексуальном рабстве держали и других иностранок. Многие из них - граждане стран СНГ. Пострадавших содержали в зданиях закрытого типа, отбирая документы и средства связи. Запрещались даже разговоры между собой.

Как пишет издание, в организации данного преступления обвинили местного сутенера по имени Маджит. От него осужденные получали деньги за поставку девушек.

Из материалов дела судом установлено, что в период нахождения в Королевстве они, можно сказать, сдружились с этим сутенером. Его Маджит зовут. Он обещал вознаграждение в случае, если они будут переправлять туда девушек. У нас в общей сложности было рассмотрено три уголовных дела. Все выезжали через Маджита, - сообщил Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

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Также проходит еще один громкий процесс по делу о продаже казахстанок в сексуальное рабство в Бахрейн. В Шымкенте судят организаторов транснациональной преступной группы.

На скамье подсудимых - 16 человек, среди которых не только казахстанцы, но и граждане России и Кыргызстана. Известно, что на протяжении четырех лет преступники обманным путем вывозили девушек за рубеж, где они становились секс-рабынями. Среди пострадавших были и несовершеннолетние, - пишет издание.

В сентябре 2020 года полиция задержала транснациональную преступную группу, которая организовала международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали девушек из социально уязвимых категорий и отправляли в город Манама Королевства Бахрейн. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что в деле девушек, вернувшихся в Казахстан из сексуального рабства в Бахрейне, замешаны наши граждане.

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