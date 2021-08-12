Как будут развивать массовый и детский спорт в Казахстане

Премьер-министр Ералы Тугжанов озвучил ряд ключевых задач развития массового и детского спорта

Состоялось совещание по дальнейшему развитию массового спорта в Казахстане. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов озвучил ряд ключевых задач, передает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, совещание посвящено текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране.

В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов и другие.

Как отмечается, в соответствии с поручением главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач.

Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением не менее 35% результата (на сегодня - 31,6%).

Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг.

Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.

До конца 2021 г. акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений.

Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.

Взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии Nur-Otan по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором.

С учетом лучшего международного опыта пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, национальных сборных команд и разработать специальную Программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и др.).

Обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт.

Пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью.

Обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.

На совещании отметили, что вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле Правительства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!