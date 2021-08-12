Цинизм, беспринципность и двойные стандарты Мамая - юрист Байбека

Верховенство закона - это базовый принцип любого современного демократического государства, - адвокат Байбека.

Адвокат Айжан Ташенова 11 августа внесла в судебную коллегию по гражданским делам суда Алматы отзыв (возражения) на апелляционную жалобу, поданную на решение районного суда по иску Б.Байбек к Ж.Мамай и И.Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как вы все знаете, суд признал распространенные ответчиками сведения, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Б.Байбек, а также обязал опровергнуть лживые обвинения с удалением соответствующих видеоматериалов. Судебный процесс проходил открыто и гласно в режиме онлайн с участием представителей СМИ. Я подробно информировала общественность о ходе дела, выкладывая на всеобщее обозрение все значимые документы и материалы. Айжан Ташенова

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Что касается непосредственно апелляционной жалобы и моего отзыва. Вынесенный судебный акт по иску Б.Байбек к Ж.Мамай и И.Иманбаевой - законный и абсолютно обоснованный, а доводы апелляционной жалобы несостоятельны. В частности, апелляционная жалоба не соответствует требованиям статей 404 и 427 Гражданского процессуального кодекса РК, так как в данном документе (выкладываю в приложении) не приведено ни одного конкретного обстоятельства с наличием новых фактов, имеющих значение для дела и являющихся основанием для отмены или изменения решения. Айжан Ташенова

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Апелляционная жалоба составлена юридически не грамотно. Так, из 8 страниц 7,5 - это простая констатация фактов с выдержками из оспариваемого решения суда и извлечениями из норм законов. То есть, как и ранее в ходе всего процесса, Ж.Мамай, И.Иманбаева и их единственный оставшийся юрист пытаются оспаривать решение суда первой инстанции пустыми и неподтвержденным ничем доводами, изложенными всего лишь в двух абзацах. Содержание жалобы - это еще одно наглядное свидетельство полного отсутствия у ответчиков каких-либо доказательств своей широко распространяемой информации, а также абсолютной лживости и необоснованности утверждений в отношении Б.Байбек. Айжан Ташенова

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Как ни странно, но в своей же поданной жалобе Ж.Мамай и И.Иманбаева ставят всего лишь 2 вопроса - по земельному участку АО "Казахфильм" и закупу автобусов, хотя до этого пытались всех убеждать о подтвержденных фактах "масштабной коррупции". В частности, ответчики не смогли представить суду какие-либо новые документы или значимые логические доводы. При этом, как известно, оба этих вопроса уже были подробно рассмотрены в суде первой инстанции с изучением и соответствующей оценкой всех подтверждающих документов. Айжан Ташенова

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Теперь конкретно по вопросам. Как уже подтверждено, земельный участок от АО "Казахфильм" был передан Управлению туризма Алматы для реализации проекта "Этноленд" в рамках госпрограммы "Рухани жанғыру". Проект прошел публичные общественные слушания с участием деятелей культуры. Еще раз отмечу, что данный участок всегда находился и до сих пор находится в госсобственности. АО "Казахфильм" владело им только на праве долгосрочной аренды. Законность передачи земли проверена судами трех инстанций, о чем имеются соответствующие судебные акты. Айжан Ташенова

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При этом, хотя проект "Этноленда" и был утвержден в период руководства городом Б.Байбек, вопрос его последующей реализации относится к компетенции действующего руководства Алматы, поскольку Б.Байбек не занимает пост акима уже с 28 июня 2019 года, то есть более двух лет. По второму вопросу. Закуп автобусов согласно приказа Министра финансов от 25 декабря 2017 года проводился централизовано Комитетом по госзакупкам Министерства финансов РК. То есть акимат Алматы являлся заказчиком, но непосредственно в закупках автобусов участия не принимал и поэтому никак не мог повлиять на их исход. Это однозначно подтверждает приобщенная к материалам дела конкурсная документация. Айжан Ташенова

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Таким образом, напрашивается однозначный вывод, что своей абсолютно бессодержательной, ничем не обоснованной апелляционной жалобой Ж.Мамай и И.Иманбаева пытаются искусственно оттягивать момент вступления решения в законную силу. Как уже всем ясно, ответчиками бессовестным образом продолжается деструктивная линия поведения, продемонстрированная в полной мере еще в суде первой инстанции. Затягивание сроков рассмотрения дела, несвоевременное предоставление документов, необоснованные ходатайства и заявления, выступления не по существу спора, неуважительное отношение к суду и ко всем участникам процесса - это "визитная карточка" Ж.Мамай и И.Иманбаевой в ходе всего судебного процесса. Айжан Ташенова

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Как результат, в качестве стороны истца я обращала внимание суда первой инстанции на наличие оснований для вынесения частных определений по факту нарушений, допущенных адвокатами и представителем ответчика. Теперь я планирую поднять этот вопрос и на уровне апелляции. (...) 16 августа в 10:00 состоится заседание судебной коллегии по рассмотрению апелляционной жалобы, которое из-за расширяющейся пандемии пройдет в онлайн-формате. Айжан Ташенова

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С учетом приведенных мной неоспоримых доводов абсолютно закономерно, что судебная коллегия оставит решение суда первой инстанции без изменений. При этом данное решение уже вступит в законную силу, наглядно доказав в правовом поле лживость и несостоятельность всех публичных заявлений Ж.Мамай и И.Иманбаевой в отношении Б.Байбек. Вместе с тем, осуществляемая ответчиками в публичном пространстве уже после суда деструктивная, наносящая вред не только личности, но в целом обществу и государству подрывная деятельность говорит о том, что их публичные заявления про демократию и верховенство закона не стоят "ни гроша". Публично и "с большим треском" проиграв в суде, Ж.Мамай и И.Иманбаева сразу же заявили, что решение суда для них ничего не значит, и они не намерены его исполнять. Айжан Ташенова

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Привыкнув действовать безнаказанно, вне правового поля, они не останавливаются ни перед чем, огульно, нагло и бездоказательно поливая всех вокруг грязью, навешивая лживые ярлыки. Когда же наступило время ответственности в соответствии с законом, они тут же заявили об "ущемлении свободы слова и попирании демократии". Цинизм, беспринципность и двойные стандарты этой пары налицо. По факту, свобода слова и достоинство личности для этих субъектов - пустой звук и разменная монета. Яркое подтверждение этому - нападение Ж.Мамай и его пособников на журналиста во время организованного ими же брифинга в день оглашения судебного решения, что полностью "сорвало маски", обнажив их истинную, лживую человеческую и нравственную природу. Айжан Ташенова

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Верховенство закона - это базовый принцип любого современного демократического государства. Он должен неукоснительно соблюдаться всеми без исключений. В этом ключе публичные заявления Ж.Мамай и И.Иманбаевой о неисполнении решения суда - это опасный прецедент, ставящий под сомнение основы конституционного строя и правового государства. Айжан Ташенова

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Ж.Мамай и И.Иманбаева публично заявляют, что для них законы и решения судов простая формальность по принципу "хотим - исполняем, хотим - нет". При этом будучи гражданами Республики Казахстан, они считают, что могут себе позволить жить по собственной, доморощенной и писанной только "для себя" Конституции. И судя по их деструктивным действиям, можно только предполагать какое "правовое государство" они хотели бы создать. Поэтому как юрист и гражданин буду добиваться полного и принципиального исполнения решения суда ответчиками в установленные законом сроки, как всегда открыто информируя общественность о принимаемых мерах. Айжан Ташенова

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