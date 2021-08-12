Вход по Ashyq - что делать пенсионерам, у которых нет смартфона

Пожилым людям нужно предоставить удостоверение личности, пояснили санврачи.

Пожилые люди, у которых нет Ashyq, могут входить в продуктовые магазины и аптеки по удостоверению личности, передает zakon.kz.

Ранее СМИ писали, что некоторых пожилых людей не пускают в продуктовые магазины из-за того, что у них нет приложения Ashyq.

В Департаменте санэпидконтроля Алматы сообщили, что в продуктовые магазины и аптеки, если нет приложения Ashyq, можно зайти по удостоверению личности.

В объекты, которые работают по проекту Ashyq, можно зайти с помощью мобильного приложения на смартфоне, в случае его отсутствия по удостоверению личности представитель объекта просканирует статус посетителя в режиме "охранник". По удостоверению личности пожилые люди смогут посетить объекты Ashyq, в том числе продуктовые магазины, аптеки и др., - говорится в сообщении.

По данным специалистов, 22% заболевших в Алматы за две недели августа - это люди пожилого возраста.

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