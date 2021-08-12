В Актюбинской области продлили время работы "Лидерам Ashyq"

Опубликовано новое постановление по Актюбинской области.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области Гульбану Даулетова, передает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории Актюбинской области, внесены изменения в работу городских объектов.

Объектам со статусом "Лидер Ashyq" продлили режим работы до 00:00, прочие объекты, работающие по проекту Ashyq теперь будут открыты до 22:00.

Кроме того внесены изменения в работу объектов, участвующим в проекте Ashyq. Тем, кто работал до 17:00 часов и до 20.00, продлили время до 22.00 часов.

Участники со статусом "Лидер", ранее работающие до 19:00 и 22:00 часов, смогут продлить режим работы до 00:00 часов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!