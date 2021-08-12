Коронавирус может приравняться к обычной простуде

Через несколько лет коронавирус может стать всем известным гриппом, которым заражаются многие дети.

Ученые Пенсильванского университета прогнозируют, что в будущем ковид начнет активно поражать детей, чем будет напоминать известную всем простуду. Они полагают, что время заболевания снизится, поскольку у населения сформируется иммунитет, передает zakon.kz.

Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances. Продолжающаяся пандемия, вызванная острым респираторным синдромом коронавируса (Sars-CoV-2), - одна из главных проблем нашего времени. Насколько тяжело будет протекать заболевание, а также велика вероятность летального исхода, напрямую зависит от возраста в том числе.

Чтобы спрогнозировать возрастные изменения в будущем, ученые провели математическое моделирование возрастных групп, куда вошла характеристика иммунитета после заражения. Бремя болезни изучалось в промежутке от года до 10 и 20 лет для стран, куда вошли Китай, Испания, Италия, Япония, Европа, Южная Корея, Германия, Франция, Великобритания, США, Бразилия и Южная Африка, поскольку у них разительно отличаются демографические характеристики.

Исследователи пришли к выводу, что риск инфицироваться сместится от взрослого населения к детям. К слову, подобное наблюдалось у вирусов гриппа, вызывающих эндемические заболевания. Пандемия 1889-1890 годов, к примеру, названная также "азиатским" или "российским" гриппом, стала причиной смерти миллиона человек, большую часть которых составили люди старше 70 лет.

Вероятно, она была вызвана вирусом гриппа HCoV-OC43, который затем превратился в простудный вирус, поражающий главным образом детей в возрасте от 7 до 12 месяцев, - полагают ученые.

В результате первоначального воздействия вируса может сформироваться кратковременный иммунитет, обеспечивающий защиту от заболевания, но допускающий вероятность заболеть снова. Если же у взрослых снизится иммунная система к повторному заражению, бремя болезни останется высоким в этой возрастной группе, хотя само заболевание будет проходить в легкой форме.

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