Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 августа, сообщает zakon.kz.

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются туман, град, шквал, усиление ветра. На юге и западе местами пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 17-22 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

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