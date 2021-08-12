МакSим опубликовала первую фотографию из больницы

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Певицу перевели из реанимации в обычную палату.
Певица МакSим разместила первый снимок из больницы, передает zakon.kz.
Марину Абросимову (настоящее имя певицы) недавно перевели из реанимации в обычную палату. В состоянии искусственной комы певица пребывала полтора месяца.
В своем Instagram артистка опубликовала фотографию с врачом, защитный костюм которого был красочно расписан словами из ее песни "Здесь и сейчас", и подписан ее творческим псевдонимом.
Фото: ntv.ru
Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным! — подписала фото певица.
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11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.
3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Через два дня певицу перевели из реанимации в обычную палату. Выписать из стационара МакSим могут в ближайшие недели, но она не сможет давать концерты и записывать новые песни около года. Это время понадобится ей для полного восстановления.
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