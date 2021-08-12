Минздрав установил предельные цены на лекарства и медизделия

Приложение zakon.kz
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Минздравом РК определены предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.
Министр здравоохранения РК подписал приказ от 5 августа 2021 года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования", сообщает zakon.kz.
Согласно документу, утверждены:
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С таблицей предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС можно ознакомиться здесь.
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