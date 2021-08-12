В Капшагае полицейские избили охранников кафе

В Капшагае пьяные полицейские избили охранников кафе "Del mare" после требования покинуть заведение.

В Капшагае пьяные полицейские избили охранников кафе Del mare после требования покинуть заведение, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

По указанному факту Управлением кадровой работы совместно с сотрудниками службы собственной безопасности проводится служебное расследование. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ДП Алматинской области.

Как заверили в ведомстве, виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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