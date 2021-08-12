Гульшара Абдыкаликова наградила победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы-2021"

Победитель конкурса "Мерейлі отбасы" Шырын Абильдашева, чей жизненный путь - настоящий пример для подражания молодежи, дала бата и поблагодарила участников церемонии за оказанное уважение.

12 августа аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова встретилась с победителями национального конкурса "Мерейлі отбасы-2021".

Глава региона выразила признательность и уважение семейным ценностям.

Для нашего народа понятие семьи всегда свято и особо почитаемо. Принцип "Родина начинается с семьи" никогда не терял своей значимости. Действительно, основной потенциал любого государства - это его население и человеческий капитал. В этом году мы отмечаем особо значимый и дорогой для нашей страны праздник - 30-летие Независимости страны. Как отметил в статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" Первый Президент Казахстана, "если модернизация не взращивается из национально-духовных ценностей страны, она ведет к заблуждению". При поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева особая забота и системная поддержка семьи со стороны государства с каждым днем укрепляют веру каждого казахстанца в свое будущее. Выражаю искреннюю благодарность каждой семье, принявшей активное участие в областном этапе национального конкурса "Мерейлі отбасы". Поздравляю всех с сегодняшними победами, желаю каждой семье счастья и благополучия! Гульшара Абдыкаликова

Презентация национального конкурса "Мерейлі отбасы" состоялась в 2014 году. В стране с каждым годом увеличиваются государственные программы по охране материнства и детства, пособия многодетным семьям.

Так, если в нашей области в 2020 году на социальную помощь из бюджета выделено 5,2 млрд тенге, то в 2021 году эти средства увеличены в 1,67 раз и составят 8,7 млрд тенге.

В результате в регионе стремительно растут демографические показатели и число молодых семей.

Сегодня общая численность населения области составляет 821 932 человека, в том числе более 141 тыс. семей. С особой гордостью стоит отметить, что в их числе 47 тыс. многодетных матерей, 2109 - матери-героини. В регионе около 5 тыс. обладателей подвесок "Алтын алқа", более 10 тыс. - "Күміс алқа".

Желающих принять участие в ежегодном конкурсе, который проводится в регионе уже седьмой раз, становится все больше и больше. За семь лет заявки на участие в конкурсе подали более 1500 семей. В этом году в нем приняли участие 182 семьи из всех регионов области.

На торжественном мероприятии глава региона Гульшара Абдыкаликова наградила победителей второго этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы".

В национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" в номинации "Өнегелі отбасы" награждена династия Рсалиевых из города Кызылорда, семье Мырзагуловых из Казалинского района присуждена номинация "Рухты отбасы". Династия Макпалбаевых из Сырдарьинского района получила номинацию "Ұлағатты отбасы", а аральская династия Рысмагамбетовых - номинацию "Ынтымтымақты отбасы". ІІІ место на национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" заняла семья Шуакбаевых из Жалагашского района, ІІ место - кармакшинская семья Картабаевых. І место - семья Тукибаевых из Жанакорганского района. Главный приз достался семье Абильдашевых из Шиелийского района. Стоит отметить, что обладателем Гран-при стала династия агрономов.

Победитель конкурса "Мерейлі отбасы" Шырын Абильдашева, чей жизненный путь - настоящий пример для подражания молодежи, дала бата и поблагодарила участников церемонии за оказанное уважение.

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