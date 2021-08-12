В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В шести областях Казахстана 13 августа объявлено штормовое предупреждение.

В шести областях Казахстана 13 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара 37 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами ожидается град, на востоке области - сильный дождь. Ночью местами ожидается туман. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 17-22 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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