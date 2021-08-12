Представители каждого знака зодиака, по мнению экспертов по звездам, обладают определенными особенностями организма.

Астрологи рассказали, чем болеют представители разных знаков зодиака, передает zakon.kz.

Представители каждого знака зодиака, по мнению экспертов по звездам, обладают определенными особенностями организма. Соответственно, как пишет 5-tv.ru, все они испытывают абсолютно разные проблемы со здоровьем.

Овен

Рожденные под этим знаком терпеть не могут походы к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно.

Они славятся превосходным здоровьем. Однако эксперты советуют Овнам следить за сердцем и питаться преимущественно овощами и свежими фруктами.

Телец

Представителей этого знака зодиака буквально преследуют заболевания горла и дыхательных путей.

Поэтому им рекомендуют "завязать" с табакокурением, избегать разговоров на морозе, не пить холодные напитки и отказаться от мороженого.

Близнецы

Близнецы довольно часто испытывают проблемы с нехваткой в организме кальция, магния и калия.

С возможными хандрой и другими депрессивными состояниями помогут справиться шумная вечеринка и свидание с прекрасной барышней.

Рак

Рожденные под этим знаком отдают предпочтение вредной пище.

Раки обожают сладости, мучное, жирное и соленое - часто могут испытывать проблемы с лишним весом из-за большой нелюбви к спорту. Рекомендуется следить за обменом веществ, придерживаться принципов правильного питания и почаще гулять.

Лев

Представители этого знака зодиака могут испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами - подвержены различным травмам.

После перенесенных операций Львы быстро набирают вес, поэтому астрологи советуют им ограничивать себя в употреблении мяса, молочных продуктов, сладкого и мучного.

Дева

Девы болеют редко, но врачей посещают часто, потому что ипохондрики.

Рекомендуется особое внимание уделять здоровью позвоночника и желудочно-кишечного тракта.

Весы

Представители этого знака зодиака очень часто испытывают проблемы со спиной - радикулит может развиться у них даже в юном возрасте, нередко встречается сколиоз в запущенных стадиях.

Весам стоит начать делать специальную гимнастику и употреблять в пищу побольше рыбы.

Скорпион

Скорпионы - настоящие счастливчики, потому что почти не подвержены каким-либо заболеваниям.

Любая травма заживает у них очень быстро. Могут "подхватить" венерическое или кожное заболевание, но тоже быстро от него излечатся.

Стрельцы

Они обожают использовать в лечении средства народной медицины, почти не обращаются к докторам.

Рекомендуется больше времени уделять физическим нагрузкам, что приведет иммунитет и общий тонус организма в норму.

Козерог

В детстве Козерог может болеть довольно часто.

Однако, чем взрослее он становится, тем меньше становится вероятность того, что он "загремит" в медучреждение.

Водолей

Водолеи живут долго и счастливо, являясь при этом большими ипохондриками.

Обожают лечиться народными средствами. Им советуют употреблять в пищу, как можно больше зеленых продуктов.

Рыбы

Депрессивные и впечатлительные личности, которые часто испытывают проблемы с психическими заболеваниями.

Необходимо много и часто заниматься спортом и кушать натуральные продукты.

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