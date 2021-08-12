Клубничный рай: как обстоит ситуация с легендарной садовой земляникой Ескельдинского района?

В целом, в Ескельдинского районе в этом году засеяно 630 га плодово-ягодных культур.

Село Теректы, бывшая Малиновка, издревле славилось своими малиной и клубникой. Сюда за ягодами приезжают из Талдыкоргана и близлежащих районов Алматинской области.

В день на поле хозяйства "Лазаренко Н.П" собирают по 200 кг клубники. Занимаются этим вот эти прекрасные дамы - все они местные жители.

Работа нетрудная, веселая. Вместе с девочками каждый день выходим на поле, собираем ягоды. Я здесь уже 12 лет и меня все устраивает. Оплату дают каждый день, по возможности руководитель нам помогает. А клубника с малиной у нас самые вкусные в области, знающие люди это подтвердят, - рассказала одна из рабочих хозяйства Елена Сырых.

Собранные 200 кг клубники разлетаются мгновенно. В основном за ягодами приезжают оптовики из близлежащих районов и городов. Закупиться также здесь может любой желающий. Общая площадь клубничных полей - 2 га, этим делом братья Лазаренко занимаются с 1998 года.

За один кг - 1200 тенге. Цена доступная. Сорты тем более у нас новые. Они очень нежные, в то же время очень вкусные и сочные, за это и ценят нашу клубнику. По сравнению с прошлым годом, прайс вырос, не секрет, что цены на многие вещи подскочили. Не исключение и у нас, однако, мы много не добавляли, хотим чтобы было доступно нашим жителям, - рассказал директор хозяйства Николай Лазаренко.

Не забывают здесь и о современных технологиях. Для повышения качества ягод, тут используют метод капельного орошения. Это позволяет воде попадать непосредственно в прикорневую зону. Как известно, такой урожай получается очень успешным.

В целом, в Ескельдинского районе в этом году засеяно 630 га плодово-ягодных культур. Несмотря на погодные капризы, планируется собрать 1773 тонны урожая.

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