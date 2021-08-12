Тоя не будет - власти отменили торжество после звонка Сагинтаеву

С руководством ресторана провели профилактическую беседу.

В Алматы отменили той после звонка акиму Бакытжану Сагинтаеву, передает zakon.kz.

Накануне аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале Almaty отвечал на вопросы горожан. Жительница мегаполиса позвонила ему и сообщила, что 14 августа в ресторане "Керемет" пройдет той.

Нельзя ли его отменить? - спросила она.

Аким поблагодарил ее за информацию и пообещал отправить в ресторан мониторинговую группу, чтобы выяснить, кто собирается устроить той.

И вот сегодня стало известно, что той отменили.

С руководством ресторана проведена профилактическая разъяснительная работа о соблюдении ограничительных карантинных требований.14 августа в целях профилактики мониторинговая группа повторно проведет рейд в указанном заведении, - сообщил заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.

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