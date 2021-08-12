Город в Австралии закрыли на карантин из-за четырех больных ковидом

В Канберре зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом, в связи с чем власти приняли решение о закрытии города на карантин.

В Канберре, столице Австралии, ввели недельный карантин, так как там выявили четырех зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.

Разносчиком инфекции стал 20-летний мужчина из округа Гангалин. С воскресенья он начал представлять опасность для общества - его тест на ковид дал положительный результат. Главный санитарный врач Керрин Коулман в эфире радио ABC рассказала, что коронавирус выявили еще у троих человек, с которыми мужчина контактировал.

Мы знали о девяти близких контактах, но, к счастью, у остальных шестерых вирус не подтвердился на данный момент, - пояснила она.

По заявлению правительства, новая вспышка может представлять самую серьезную опасность для здоровья населения, с которой столкнулась Австралия за последние 12 месяцев. 105 дней прошло с последнего случая заражения в стране и более года - с местного в городе.

В четверг, 12 августа, в 17:00 по австралийскому времени Канберру закрыли на семидневный карантин.

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