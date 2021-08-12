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Два вертолета Казахстана участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции.
Появилось видео, как казахстанские вертолеты тушат лесные пожары в Турции, сообщает zakon.kz.
Два вертолета Казахстана участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции.
Сегодня два вертолета Казахстана начали тушение лесных пожаров на юго-западе Турции. Воздушными суднами и профессионально подготовленными экипажами совершено 45 циклов сброса воды, в общей сложности - 180 тонн. Всего борта Казахстана провели в небе более 10 часов, - сказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Не контролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены казахстанские воздушные судна.
Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета.
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Напомним, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу направлены силы МЧС РК.
11 августа оперативная сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в составе 16 спасателей и двух вертолетов казахстанской сборки Ми-8АМТ АО "Казавиаспас", оборудованных водно-сливными устройствами, баллонетами, а также лебедочным устройством для спасения пострадавших, преодолев более 4,5 тысячи километров, пролетев над Каспийском морем и пересекая Кавказские горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прибыла в город Даламан и приступила к спасательным работам по тушению лесных пожаров.
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В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары, огонь добрался до курортов Антальи, Бодрума и Мармариса. По словам главы Минздрава Турции, из-за пожаров пострадали более 400 человек, восемь человек погибли.
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