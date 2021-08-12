О положении русского языка в Казахстане высказался Даурен Абаев

Даурен Абаев стал гостем программы "Открытый диалог-2.0".

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев стал гостем программы "Открытый диалог-2.0", в которой высказался о положении русского языка в Казахстане, результатах казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 и выговоре Касым-Жомарта Токаева акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на новую должность экс-акима Тараза Кайрата Досаева, сообщает zakon.kz.

О положении русского языка в Казахстане

Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны, и поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране, в принципе, подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу - казахи, русские или представители других этносов. Даурен Абаев

Более того, по его словам, подавляющее большинство граждан Казахстана "осуждает такие проявления пещерного национализма".

К сожалению, такие вещи происходят во всем мире, и это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством или являются тенденцией. Разве можно по неадекватным поступкам 2-3 человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю, что нет. Знаете, на эмоциях о положении русского языка в Казахстане можно наговорить многое, но факты - упрямая вещь. В нашей стране русским языком владеют почти 90% населения. Вы знаете, я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире. Наверное, за исключением самой России, и, может быть, Беларуси. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке. Это при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка? Даурен Абаев

Он отметил, что в Казахстане работают более 23 тыс. учителей русского языка и литературы.

Это больше, чем в любой другой стране Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане, по меньшей мере, несправедливо. Даурен Абаев

О результатах казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020

Глава государства уже высказался по поводу Олимпиады, высказался очень емко. Результат олимпийской команды не соответствует спортивному потенциалу нашей страны. И думаю, все согласны с этим утверждением. Даурен Абаев

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Вы знаете, легче всего сейчас, наверное, взять кого-то, может быть, уволить, реорганизовать, и на этом все успокоятся. А система будет работать по-прежнему. Сейчас задача стоит другая - провести работу над ошибками, проанализировать все процессы в этой сфере. Кстати, главный вектор Президент уже задал - это развитие массового и детского спорта. На это и будем ориентироваться. То есть самое важное - обеспечение доступности спортивной инфраструктуры в городе и на селе, вовлечение как можно большего числа детей в бесплатные спортивные секции. Конечно, нужна подготовка квалифицированных тренеров, инструкторов. Даурен Абаев

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Также, конечно, будет проделана большая аналитическая и ревизионная работа. Она будет находиться на прямом контроле Касым-Жомарта Кемелевича. И, знаете, забегая, может быть, вперед, скажу, что Президент планирует осенью провести большое совещание по спорту. И, естественно, обо всех нововведениях в сфере спорта общественность будет информирована. Даурен Абаев

О выговоре Токаева Сапарбаеву за назначение на новую должность экс-акима Тараза

Вы знаете, что, возможно, формально с назначением чиновника не было никаких проблем. Скорее всего, все было по букве закона. Но государственная служба - это не просто и не только формально, это еще и этика, и про служение обществу. Даурен Абаев

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Я, конечно, могу сейчас ошибаться, но, насколько я помню, в Казахстане насчитывается около 100 тыс. государственных служащих. И не каждого же, согласитесь, Президент освобождает от должности. Это исключительный случай. Такое увольнение, помимо формального значения, имеет прежде всего и символическую нагрузку. Это знак солидарности власти и общества по вопиющим случаям. Это должен понимать каждый аким, каждый министр. Даурен Абаев

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Речь не о том, что уволенный аким был бы плохим начальником управления. Нет. Речь здесь, наверное, уже идет о репутации власти, об авторитете и общественном доверии. Без доверия невозможно отправление власти. Важно, наверное, чтобы государственный аппарат услышал это. Даурен Абаев

Кайрат Досаев в 2019 году был освобожден от занимаемой должности акима Тараза из-за инцидента в школе. 12-летнюю ученицу седьмого класса изнасиловали в уличном школьном туалете.

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