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Разведка США не может определиться с происхождением COVID-19

Фото: pixabay.com 12 августа 2021, 19:41

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность искусственного происхождения вируса крайне мала.

Разведка США не пришла к единому мнению относительно происхождения коронавируса. Основными теориями остаются две: либо COVID-19 изобрели в лаборатории, либо он естественного происхождения, передает zakon.kz.

Ранее президент США Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия в поиске источника происхождения коронавируса. Это произошло в мае, а отчитаться они должны были спустя 90 дней. Отчет должен быть представлен в конце августа, - пишет mignews.

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность искусственного происхождения вируса крайне мала. Однако затем в организации признали, что лабораторная версия была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

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