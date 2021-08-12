В Минсельхозе рассказали о причинах падежа скота в Мангистауской области

Сейчас в регионе около 840 тыс. голов скота.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил о том, что нарушение основных принципов развития животноводства стало причиной падежа в Мангистауской области, передает zakon.kz.

По данным ученых, в стране ежегодно производится кормов практически в два раза меньше от зоотехнической нормы потребности. Причем, около 70% этого объема кормов в основном заготавливается на естественных сенокосах и на так называемых косимых пастбищах, продуктивность которых всецело зависит от погодных условий, - рассказал на брифинге в СЦК Карашукеев.

Также он добавил, что в этом году положение на западе страны усугубилось из-за истощения пастбищ. По его словам, в Мангистауской области в советское время было около 732 тыс. голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодца, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 км. Также по линии государства реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ и поддержанию их продуктивности.

А сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. То есть численность увеличилась почти на 15%. А вот количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период 2014 по 2020 год построено и восстановлено 387 колодцев и скважин. К тому же мероприятий по повышению продуктивности пастбищ практически не проводилось. То есть здесь идет истощение пастбищ, которое усугубилось под влиянием жесточайшей засухи и, к сожалению, на этом базируется развитие животноводства. В этом я убедился, когда объезжал пострадавшие районы этой области, - заявил Карашукеев.

В Минсельхозе предложили системные меры, которые позволят обезопасить фермеров от погодных условий. Это диверсификация в земледелии на основе научно-обоснованного севооборота, внедрение цифровых технологий, расширение площади орошаемых земель и развитие семеноводства кормовых культур.

Напомним, в Мангистауской области из-за засухи и нехватки корма погибли около 3 тыс. голов скота. Для помощи пострадавшим фермерам Минсельхоз пожертвовал однодневную зарплату сотрудников, а также инициировал создание фондов для сбора средств и помощи волонтеров, собирающих корм по всей стране. Более того, сегодня на брифинге и.о. министра сельского хозяйства сообщил, что фермеров, взявших кредит для восстановления своего хозяйства, ожидают послабления от кредитных организаций.

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