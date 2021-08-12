Ребенка хотели казнить за богохульство в Пакистане

После давления общественности и властей полиция была вынуждена закрыть дело.

Правительство Пакистана спасло восьмилетнего мальчика от казни, потребовав от местной полиции снять с него все обвинения в богохульстве, передает zakon.kz.

Ребенок - самый молодой пакистанец, обвиненный в этом преступлении. Его хотели лишить жизни за "предумышленное" мочеиспускание на ковер в библиотеке медресе, где хранилась религиозная литература, - пишет lenta.ru.

После давления общественности и властей полиция была вынуждена закрыть дело и снять обвинение с несовершеннолетнего. Специальный представитель премьер-министра по вопросам религиозной гармонии Мехмуд Ашрафи заявил, что полицейские, задержавшие ребенка, арестованы.

Ранее в провинции Пенджаб начались беспорядки после того, как местный суд выпустил мальчика под залог. Мусульманская община напала на индуистский храм и устроила там погром. Власти перебросили в район военизированные формирования, чтобы подавить бунт. Восьмилетний пакистанец вместе со своей семьей находится под защитой полиции, так как они опасаются расправы. Многие индуисты были вынуждены покинуть дома из-за погромов.

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