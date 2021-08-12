Житель ЗКО утонул при попытке спасти племянницу

Мужчина и его 17-летняя племянница утонули в ЗКО.

Тонущего 17-летнего подростка спасти не удалось, передает zakon.kz.

Сотрудниками оперативно-спасательного отряда обнаружены и извлечены из воды тела 48-летнего мужчины и 17-летней девочки. Мужчина утонул во время спасения племянницы, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Трагедия произошла в 15:50 в 35 км от Аксая Бурлинского района на территории крестьянского хозяйства "Рахметов" в реке Березовке.

Место не было оборудовано для купания.

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