Большинство пациентов, проходящих лечение в реанимации, не получили вакцину.

По уровню распространения вируса Кызылординская область находится в "красной" зоне. В июле число инфицированных достигло 3387 человек. За последние 10 дней число заболевших эпидемией превысило 2 тыс. человек. С учетом этого количество инфекционных коек в регионе увеличено до четырех раз, передает zakon.kz.

Для проверки готовности медицинских учреждений и предупреждения распространения эпидемии, а также в связи с увеличением показателя заболеваемости аким области Гульшара Абдыкаликова сегодня посетила модульную инфекционную больницу, где провела мониторинг эпидемиологической ситуации. В больнице она поговорила с врачами и пациентами в реанимации, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

Модульный стационар на 200 коек при поддержке Правительства начал свою работу с прошлой недели. Состояние зараженных граждан находится под постоянным контролем. В модульной больнице имеется достаточное количество медикаментов для пациентов, налажен режим работы специалистов.

Отмечается, что большинство пациентов, проходящих лечение в реанимации, не получили вакцину.

Аким области напомнила о появлении новых штаммов вируса и призвала жителей ответственно отнестись к своему здоровью, получить вакцину.

Областные медицинские организации полностью готовы к борьбе с коронавирусом. Запас лекарств, медицинского оборудования достаточно. Поводов для беспокойства нет. Сегодня посетила модульную больницу, узнала состояние пациентов, проанализировала ситуацию. Новые штаммы вируса развиваются быстро. Только вчера в США в городе Нью-Йорке начал распространяться новый штамм "Йота". В связи с этим необходимо усилить работу по вакцинации. Мы обязаны сохранить здоровье наших близких, детей, друзей и коллег. Должны прекратить организацию и посещение праздничных, семейных мероприятий. Призываю жителей области для безопасности и здоровья наших близких получить вакцину. Если каждый из нас возьмет на себя ответственность, мы вместе преодолеем сложный период, - сказал аким области.

В настоящее время в области в целях формирования коллективного иммунитета 1 компонентом прививок вакцинировано 61,8% от 401 тыс. населения, не имеющих противопоказания. Согласно графику, ІІ компонентом охвачено 47,6% населения. В сентябре планируется довести показатель вакцинированных граждан до 85%.

По региону 138 врачебных мобильных групп проводят лечение на дому. Мобильная группа обеспечивает своевременный выезд на вызовы, доставку лекарств на дом.

Усилена работа мониторинговой группы. На сегодняшний день 167 мониторинговыми группами проведены рейдовые проверки 12 441 объекта. В результате выявлено 459 нарушений карантинных требований, наложен штраф на сумму 33,4 млн. тенге. В августе был проведен рейтинг 398 объектов, по результатам которых выявлено 56 нарушений карантинных требований, наложен штраф на сумму 3,1 млн тенге.

В регионе в июне-июле количество инфекционных коек увеличилось с 585 до 2340, реанимационных - с 90 до 172, в настоящее время нагрузка составляет 55 процентов. Включая количество резервных коек, подготовлено 3200 койко-мест.

Усилена информационная работа. Через СМИ и социальные сети опубликовано 19 816 статей, по местным телеканалам показано 63 видеоролика. Кроме того, среди жителей роздано 24 161 листовок, в региональной службе коммуникаций проведено 89 брифингов.

Аким области Гульшара Абдыкаликова поручила руководителю Управления здравоохранения Сабиту Пазылову взять под постоянный контроль уровень распространения вируса, своевременно принять необходимые меры в соответствии с алгоритмом, провести комплексную работу по призыву населения к активной вакцинации.

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