Бронзовому призеру Олимпиады в Токио Камшыбеку Конкабаеву вручили ключи от автомобиля

Конкабаев выразил признательность за оказанную поддержку.

Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио Камшыбек Конкабаев, Даулет Ниязбеков и Молдир Жанбырбай вернулись на родину, передает zakon.kz.

Земляки торжественно встретили спортсменов в аэропорту имени Коркыт Ата. Поэт-айтыскер, трехкратный обладатель "Золотой домбры" Мухтар Ниязов исполнил арнау в честь спортсменов, отметив, что во время соревнований вся страна с большим интересом наблюдала за ними и болела за своих соотечественников, - рассказали в пресс-службе акима Кызылординской области.

Заместитель акима области Серик Ахмет поздравил бронзового призера Олимпиады Камшыбека Конкабаева с победой, отметив, что впервые в истории спорта региона получена олимпийская медаль по боксу. Также заместитель акима области выразил уверенность в том, что Даулет Ниязбеков и Мөлдір Жанбырбай в будущем также прославят родную землю в спортивных состязаниях.

Председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев поздравил Камшыбека с победой и отметил, что наши спортсмены и в дальнейшем будут достойно защищать честь страны на Олимпиаде в Париже.

В свою очередь бронзовый призер Олимпийских игр Камшыбек Конкабаев поблагодарил земляков и выразил надежду на то, что оправдает их доверие и впредь.

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась со спортсменами-олимпийцами. От имени кызылординцев глава региона поздравила Камшыбека Конкабаева, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх, поблагодарила Даулета Ниязбекова и Молдир Жанбырбай за достойную защиту чести страны и отметила, что победа спортсменов стала памятным подарком от жителей Приаралья к 30-летию Независимости Казахстана.

В течение двух недель все жители области болели за вас, надеясь на ваш триумф. Наши парни и девушки, выступавшие на Олимпиаде, оправдали доверие земляков! А бронзовая медаль Камшыбека, которая для нас не хуже золотой, покорила воображение тысяч детей и воплотила в жизнь долгожданную заветную мечту наших соотечественников. Получить Государственный флаг из рук Президента страны - всегда большая честь, большое доверие! Эту задачу с честью выполнил наш земляк Камшыбек Конкабаев, отлично выступивший на Олимпийских играх. Мы искренне верим в то, что спортсмены и в будущем еще выше поднимут флаг нашей страны на международных аренах, - сказала аким области.

В этом году кызылординские спортсмены добились больших успехов. С начала года наши земляки завоевали 700 медалей на первенствах страны и 46 медалей на чемпионатах мира и Азии.

На встрече аким области Гульшара Абдыкаликова вручила ключи от автомобиля Камшыбеку Конкабаеву, который с честью защищал честь страны в состязаниях, а участникам Олимпийских игр Даулету Ниязбекову, Молдир Жанбырбай и тренеру Камшыбека Конкабаева Сейтжану Токенову вручили сертификат на 1 млн тенге. К слову, финансовую поддержку в награждении спортсменов, защищавших честь страны, оказали руководитель ТОО "Dalatex" Димаш Абишев, руководитель ТОО "Нурлен" Кайрат Боранбаев, руководитель ТОО "Стандарт Ойл КЗО" Адиль Бижанов и руководитель ТОО "Мелиоратор" Бердибек Мыханов.

Кроме того, в честь профессионального праздника Дня спорта тренеру по легкой атлетике специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №4 Владимиру Лептикову и директору спортивного клуба имени К. Мунайтбасулы Жамал Бозовой были вручены нагрудный знак и Почетная грамота министра культуры и спорта РК.

Бронзовый призер Олимпиады Камшыбек Конкабаев и его личный тренер Сейтжан Токенов выразили признательность за оказанную спортсменам поддержку и отметили, что будут работать над новыми достижениями.

Также на собрании четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта РК Илья Ильин поздравил Камшыбека с победой, пожелал Молдир и Даулету успехов в будущих соревнованиях и высказал добрые пожелания коллегам в связи с профессиональным праздником.

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