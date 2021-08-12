Турист устроил потасовку при входе в кабинку на гондольной дороге "Шымбулака"

Полиция заинтересовалась фактом нападения на работника "Шымбулака".

Мужчина ударил по лицу сотрудника ГЛК "Шымбулак", передает zakon.kz.

Данный факт сегодня, 12.08.2021 года, зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Медеуского района. Установлено, что посетитель комплекса при посадке в кабинку гондольной дороги нанес удар в область лица работнику ГЛК "Шымбулак" гражданину Ч., 1984 года рождения, - написал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Как уточняется, пострадавший от заявления отказался, мотивируя тем, что "данный факт носил краткосрочный характер и конфликт с гостем курорта был исчерпан на месте". Поэтому и претензий к обидчику не имеет.

Гражданин, опубликовавший видео, написал следующее: "Так как претензий у правоохранительных органов нет к такому поступку после их приезда на курорт". Это не является правдой, так как претензий не было у заявителя. Напомню, в зависимости от характера и тяжести совершенного уголовного правонарушения уголовное преследование и обвинение в суде осуществляются в частном, частно-публичном и публичном порядке. Данное правонарушение относится к категории публичного преследования и обвинения. В этой связи нами и начато производство досудебного расследования, которое поручено следователям УП Медеуского района, - резюмировал Абдрахманов.

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