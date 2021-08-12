Скончалась актриса из сериала "Шерлок"

Артистке было 84 года.

Британская актриса театра, кино и ТВ и танцовщица Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни 12 августа в своем доме Эдинбурге, передает zakon.kz.

Причина пока не конкретизирована, но известно, что последние несколько месяцев почтенная, но бодрая леди, хворала, - пишет "Российская газета".

Уна Стаббс родилась в Хинкли, графство Лестершир, 1 мая 1937-го. Появилась на телевидении как танцовщица в составе группы "Дуги Сквайрс" начала в 1956-м. Первая главная роль - 1963 год, Сэнди в мюзикле с Клиффом Ричардом "Летние каникулы".

За карьеру, начавшуюся в конце 50-х, Стаббс сыграла в десятках фильмах и телешоу, но зрителям в первую очередь памятна по роли мисс Хадсон в "Шерлоке".

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