Жителя Аксу осудили за расчленение жены

У погибшей осталась трехлетняя дочь.

Подсудимый не только убил свою жертву, но и расчленил тело, а его части разбросал по городу, передает zakon.kz.

Трагедия случилась 11 октября прошлого года в Аксу. Дружеское застолье закончилось конфликтом. 30-летняя женщина обвинила своего 27-летнего знакомого в том, что мужчина не вернул ей деньги по расписке. В ответ мужчина ударил приятельницу ножом в грудь. Женщина скончалась на месте, - пишет Pavlodarnews.kz.

Отмечается, что следы преступления житель Аксу пытался скрыть, расчленив тело своей жертвы и разложил по мешкам, а на следующий день разбросал их по разным мусорным контейнерам города. Один закопал на его окраине.

Убийца был задержан 23 января 2021 года, после чего признался в содеянном. Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 99 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать его мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - пишет издание.

Прокурор просил назначить подсудимому 14 лет лишения свободы, родители погибшей требовали максимального срока, который по этой статье составляет 15 лет.

Смягчающими вину обстоятельствами суд назвал признание вины, раскаяние и то, что парень ранее не был судим.

Останки для захоронения - три фрагмента тела убитой женщины - родные получат после вступления приговора в законную силу, - сообщил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов

Как уточняется, поисками пропавшей женщины занимались поисковики города Павлодара "Vita". Позже стало известно, что она была зверски убита.

У погибшей осталась трехлетняя дочь.

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